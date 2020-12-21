Москва, , 14:05 — REGNUM Вооружённые силы России должны быть готовы в кратчайшие сроки отреагировать на размещение западными странами ракет средней и меньшей дальности возле границ Российской Федерации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 21 декабря, на коллегии Министерства обороны России, посвящённой итогам работы ведомства в 2020 году.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Российский лидер в числе ключевых задач российской армии назвал поддержание высокой боеготовности ядерных сил.

«Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны, сохранить стратегический паритет в мире», — пояснил Путин.

Он добавил, что подходы России в этой сфере носят сугубо оборонительный характер.

«Мы не намерены производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же как и в других регионах страны, но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ», — отметил глава государства.

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Путин поручил «в случае вынужденной необходимости провести все необходимые операции в кратчайшие сроки».

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Пентагон, возможно, разместит ракеты средней дальности на территории Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в Японии.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, оценив возможные угрозы от подобного шага, отреагирует соответствующим образом. Российский лидер подчеркнул, что в зависимости от угроз Москва будет «предпринимать ответные меры по обеспечению безопасности» страны.