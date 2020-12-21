Москва, , 14:03 — REGNUM Жители Новосибирска, Орловщины и Хакасии недовольны правлением коммунистов

Под конец 2020 года в ряде регионов резко выросло недовольство населения управленцами от КПРФ. В Новосибирске «красный» мэр Анатолий Локоть «заморозил» генплан застройки города, создав угрозу социального коллапса. Коммунист-губернатор Орловской области Андрей Клычков превратил ее в «недорегион». А «красного» главу Хакасии Валентина Коновалова местные депутаты требуют отправить в отставку, невзирая на давление со стороны ЦК КПРФ. Эти симптомы свидетельствуют о системном кризисе компартии. Недовольство населения грозит обернуться разгромом коммунистов на выборах в Госдуму-2021. Это станет очередной неудачей «зюгановцев» после фиаско на ЕДГ-2020 и началом конца КПРФ, считают политологи.

«Эти тревожные звоночки сразу в трех крупных регионах — очередные предвестники политической смерти КПРФ. Будущее компартии, променявшей идеалы на обслуживание спонсоров, а толковых управленцев на послушных назначенцев, теперь под большим вопросом. Это прямое следствие небрежности руководящей верхушки в кадровых вопросах, отсутствия сильных лидеров, свежих идей и актуальной социальной повестки, а также косности функционеров, не пускающих в партию «свежую кровь», — отмечает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Поитогам ЕДГ-2020 компартия потерпела поражение в ряде регионов. Даже на изначально лояльных территориях Ульяновска и Магадана коммунисты не взяли ни одного мандата в гордумах. В Хакасии все кресла глав городов и населенных пунктов, а также большинство депутатских мест заняли «единороссы». В «красном» Новосибирске «зюгановцы» потеряли более 30% мандатов, заняв в горсовете 8 мест против 12 на прошлых выборах.

Беспринципность и бесхозяйственность «красных» управленцев регулярно вызывают острую критику. Так в Новосибирске градоначальник-коммунист Локоть сперва провалил развитие городского метро, увязнув в коррупционных скандалах. Потом подверг людей риску столкновения с самолетами, разрешив возвести стометровые башни жилого комплекса вплотную к взлетно-посадочной полосе военного аэродрома в интересах застройщиков — спонсоров КПРФ. А напоследок, получив отказ региональных властей в согласовании генерального плана развития города, вообще заблокировал на неопределенный срок развитие всей социальной инфраструктуры Новосибирска. Мэр решил просто не вносить скорректированный генплан на утверждение горсовета до 2021 года.

«Мэр-коммунист меняет партбилет и совесть на выгодные сделки с представителями крупного бизнеса. Особенно Локоть благоволит строительному сегменту. Отдельные крупные девелоперы, как «Вира-Строй», построившая ЖК «Аэропорт» рядом с аэродромом «Гвардейский», являются крупными «кошельками» КПРФ, а представители этих стройкомпаний выдвигались на выборы в горсовет от коммунистов. Локоть сегодня превратился в строительного лоббиста, а его коммерческие интересы расходятся с социальными нуждами», — полагает политолог Александр Кынев. — Нахождение во власти создаёт КПРФ большие имиджевые проблемы — критиковать уже как бы и некого, и наоборот, надо отвечать за результаты. Возникает диссонанс с поведением и запросами протестного электората, — добавляет он.

Локоть, пришедший к власти на волне резкой критики своих предшественников, неоднократно публично обещал прекратить точечную застройку, сохранять и увеличивать зеленые массивы, а также прислушиваться к мнению жителей. Однако при разработке им генплана Новосибирска проявились не только отсутствие необходимых компетенций у муниципальных чиновников, утверждаемых мэром, но и стремление градоначальника удовлетворить желания особо приближенных застройщиков в ущерб горожанам и облику города.

Например, новосибирцы помнят, как на участке на улице Котовского, изначально выделенном под строительство муниципального детсада, появились сперва автостоянка, а затем частный магазин.

Кроме того, Локоть хотел уничтожить научно-производственную зону в Академгородке, чтобы отдать ее под жилую застройку «своим» девелоперам. Для этого мэрия тайком перевела кадастровый квартал из научно-производственного в смешанный общественно-деловой, что поставило инновационные производства на этой территории под угрозу. Городские власти предпочли просто не оповещать заинтересованных граждан о месте и времени проведения публичных слушаний. Поэтому полтысячи человек и 12 предприятий, работающих в этом квартале, даже не подозревали о готовящихся изменениях. Узнав же о проделках градоначальника, граждане написали открытое письмо с требованием отменить незаконное изменение в генплан. Под давлением общественности Локтю пришлось пойти на попятную. Под шумок мэрия пыталась также протащить проект застройки участка в Первомайском районе тридцатиэтажными высотками.

Гнев граждан вызывает и деятельность орловского губернатора от КПРФАндрея Клычкова, вогнавшего регион в бюджетный кризис. Госдолг Орловской области на начало декабря 2020 года составляет почти 20 млрд рублей. Долги областной столицы Орла в прошлом году достигли такого масштаба, что у городских властей не было денег расплатиться с поставщиками школьного питания. Тысячи орловских школьников, прежде всего дети из малообеспеченных семей, столкнулись тогда с угрозой голода.

По словам политконсультанта Дмитрия Фетисова, возглавляемая Клычковым «депрессивная Орловщина продолжает превращаться в недорегион и скоро окажется способной только принимать у себя московский мусор и экспортировать рабочую силу в лице жителей на заработки в Москву».

По данным Росстата, Орловская область возглавляет рейтинг областей ЦФО по уровню безработицы. Если в среднем по России уровень безработицы среди лиц от 15 до 72 лет составляет чуть более 5%, в среднем по ЦФО — 3,2%, то на Орловщине — 7,6%. Более того, с 1 апреля 2020 года уровень безработицы в Орловской областивырос четырехкратно, несмотря на ритуальные мантры Клычкова о «защите человека труда».

Недовольны своим губернатором даже отдельные местные коммунисты. Член орловской фракции КПРФ и вице-спикер облсовета Валентина Остроушко недавно обвинила Клычкова в развале областной медицины. По ее словам, все больше орловчан вынуждены лечиться в федеральных клиниках, так как из больниц Орла при новом губернаторе уволены все внешние совместители, проводившие ранее сложнейшие операции. После прихода к власти Клычкова сменился ряд руководителей местных медучреждений, а несколько высокопрофессиональных врачей-специалистов вообще уволились, отказавшись работать с новой администрацией. Хотя до появления губернатора-коммуниста, по словам Остроушко, большую часть операций, особенно для детей, можно было проводить прямо в регионе, приглашая по необходимости ведущих хирургов-совместителей. Остроушко также отметила, что недавно начались проблемы у заместителя отделения хирургии детской областной больницы, делающего высококлассные операции детям. Коммунисты обратились в связи с этим к однопартийцу-главе региона, однако Клычкова, похоже, не беспокоит потеря детской облбольницей позиции ведущего медицинского учреждения региона, как и разрушение орловской медицины из-за действий его команды, негодует Остроушко.

Негодование орловчан вызвала также продажа местной достопримечательности — здания кинотеатра «Победа» — структурам спонсора компартии Сергея Бутова. Сделка прошла не без ведома Клычкова. Новый собственник заявил о планах снести памятник архитектуры и восстановить на его месте дореволюционный Георгиевский храм. Однако большинство горожан эту идею не поддержали. Большим разочарованием для жителей Орла стало пафосное открытие губернатором движения по обновленному мосту Дружбы, которого в городе ждали почти 2 года. Сегодня на мосту разбито дорожное полотно и затоплены прилегающие к дороге тротуары из-за неправильного обустройства ливневой канализации.

В октябре группа депутатов регионального парламента Хакасии выразила недоверие губернатору от КПРФ и потребовала отчитаться о тратах резервного фонда на сумму почти в 500 млн рублей. Ведь в 2018 годуКоновалов за счет бюджета выписал особо приближенным чиновникам своей администрации солидные новогодние премии на суммы от 250 до 400 тыс. рублей. Хотя некоторые из них проработали всего несколько недель. Почти миллион рублей получила тогда проработавшая меньше месяца в должности замгубернатора-руководителя постоянного представительства республики в Москве Юлия Исмагилова. Для региона со средней зарплатой менее 39 тыс. рублей — это вызов. Особенно со стороны «радетеля» за «социальную справедливость». Когда депутаты потребовали от Коновалова отчета по бюджетным тратам, на них начались атаки ЦК КПРФ: им звонил лично депутат Госдумы Юрий Афонин, угрожал и требовал отозвать письмо.

«Скандалы выдают профессиональную непригодность членов КПРФ на постах глав городов и регионов. Партия не выпускает новых сильных лидеров и тем более опытных управленцев, пытаясь въехать во власть на волне критики, не думая, что на эту критику придется отвечать самим. Коновалов — несведущий молодняк, попавший в кресло губернатора на протестной волне. Локоть превратился в лоббиста интересов крупного стройбизнеса. Клычков — типичный партийный функционер, конфликтный, неконструктивный и бесхозяйственный. С такими вождями и репутацией коммунисты рискуют потерять не только электорат, но и собственную партию. Сторонники уже массово разбегаются», — приходит к выводу Олег Иванов.

В декабре 2019 года покинул КПРФ депутат закосбрания Забайкальского края Константин Коростелев. Сдали партбилеты депутаты заксобрания Свердловской области Андрей Альшевских, Нафик Фамиев и Вячеслав Вегнер. В Хакасии о выходе из КПРФ заявили в марте сразу 16 представителей местной ячейки хакасского города Абазы. После ухода из партии 20 человек в городе Абазе остался всего десяток членов КПРФ. Все это отчетливо напоминает агонию некогда крупнейшей левой политической силы в стране. В итоге некогда влиятельный и многолюдный «красный пояс» регионов, симпатизирующих когда-то коммунистам, неумолимо стягивается.