Пхеньян, , 14:03 — REGNUM В КНДР намерены создать в горах Кымган современный туристический комплекс. Об этом сообщает северокорейский еженедельник Rodong Sinmin.

В ходе рабочей поездки на гору, состоявшейся 20 декабря, председатель правительства КНДР Ким Док Хун призвал построить туристический комплекс, в котором «национальный характер и современность будут сочетаться с природным ландшафтом горы Кымган».

Предполагается, что план развития туристического комплекса может быть включён в новый пятилетний план экономического развития КНДР, который будет обнародован в январе 2021 года в ходе восьмого съезда Трудовой партии Кореи.

Напомним, что в октябре текущего года глава КНДР Ким Чен Ын отдал распоряжение демонтировать сооружения, построенные Южной Кореей, на горе Кымган.

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