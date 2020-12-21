Ново-Огарево, Московская область, , 13:59 — REGNUM России необходимо сосредоточиться на перевооружении и модернизации армии. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

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«Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для Вооружённых сил сферах необычайно высока. Это даже не «Формула-1». Скорости изменений космические. Остановимся хотя бы на одну секунду — и сразу начнём отставать», — заявил Путин.

В декабре 2020 года, текущего года, доля современных образцов вооружений и техники в войсках России составляет уже более 70%. Это по силам общего назначения. А в ядерных силах — 86%

«Поэтому в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня современности в 88,3%. Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать. А по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9%. То есть почти 76%», — указал он.

В настоящее время, по его словам, российская армия и «ядерная триада» вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России.