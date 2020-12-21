Екатеринбург, , 13:58 — REGNUM На посту первого заместителя главы Екатеринбурга Алексей Орлов намерен уделять внимание как текущим хозяйственным вопросам, так и подготовке города к реализации глобальных проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Перед нами стоит общая задача — подготовить Екатеринбург и к 300-летию, и к Всемирным летним студенческим играм», — сказал Орлов.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский добавил, что у Орлова будут большие успехи в сфере городской экономики и развития города. Глава города представил первого заместителя на совещании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных СМИ высказывались версии, что Орлов станет сменщиком мэра Екатеринбурга.

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