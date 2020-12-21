Ново-Огарево, Московская область, , 13:52 — REGNUM В начале 2000-х годов России не хватало денег даже на поддержание армии в адекватном состоянии. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я помню свои первые разговоры на этот счёт с министром обороны Сергеевым — очень порядочный был человек и высокопрофессиональный ракетчик. Он мне тогда сказал, а что я могу сделать? Даже на содержание ядерных сил не хватает денег», — заявил Путин.

В 2000 году уровень современных вооружений по силам общего назначения упал до критически низкого уровня — 12%. А по силам ядерного сдерживания — до 35%, указал президент.

«Что у нас сейчас? В декабре 2020 года, текущего года, доля современных образцов вооружений и техники в войсках России составляет уже более 70%. Это по силам общего назначения. А в ядерных силах — 86%», — подчеркнул он.