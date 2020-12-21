Москва, , 13:50 — REGNUM Законопроект о комплексном развитии территорий позволит ускорить расселение аварийных и ветхих домов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме

Аварийный дом Цитата из х∕ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия

«В законе максимально учтены все вопросы и все предложения, которые были озвучены в ходе обсуждения. Надеемся, что закон позволит ускорить сроки расселения аварийных и ветхих домов», — заявил Хуснуллин.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о комплексном развитии территорий (так называемый законопроект о реновации в регионах). Инициатива получила широкий общественный резонанс.

Глава комитета Госдумы по строительству Евгений Москвичёв («Единая Россия») также заверил, что законопроект «получился совершенно устойчивым».

«Подробно расписаны все направления. В законопроекте каждый гражданин России, который ознакомится, увидит, что все его права защищены. Самое основное, мы все полномочия — федеральные, региональные, муниципальные — ни у кого ничего не отбирали. Подробно расписали вопросы по индивидуальному жилью, которые есть, по многоквартирным домам, которые являются аварийными или ветхими», — заявил он.

Споры вызвала норма законопроекта о том, что при признании аварийными 50% домов на какой-то застроенной территории, эта территория подлежит «комплексному развитию», то есть фактически расселению всех находящихся на ней жилых домов.

«И вопрос 50% территории, который тоже есть на сегодняшний день, тоже из проекта закона ушли», — заверил Москвичёв.

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