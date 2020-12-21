Варшава, , 13:50 — REGNUM Заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский в интервью для Rzeczpospolita назвал недавние акции протеста, организованные «Женской забастовкой» и посвященные борьбе против ужесточения запрета на проведение абортов, «чрезвычайно вредными», потому что они способствовали распространению коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

»Эти акции протеста привели к распространению коронавируса среди поляков, значит, участники акций несут ответственность и за тех, кто умер в результате заражения. Это ужасно. Мало того, что эти акции были запрещены из-за пандемии, так они еще и привели к таким последствиям», — заявил 21 декабря Качиньский.

Кроме того, политик заявил, что протестующие действуют в интересах «врагов Польши», потому что их требования «наносят вред нашей культуре» и способствуют деградации традиционных ценностей.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.