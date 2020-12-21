Джакарта, , 13:49 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан попросил ограничить проведение рождественских служб в церквях, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Лухут Бинсар Панджаитан также призвал верующих не толпиться на праздновании Рождества в этом году, мыть руки, носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Министр-координатор также попросил губернатора Джакарты Аниес Басведана ужесточить политику в отношении работающих граждан страны.

«Я попросил губернатора ограничить время работы до 19:00 и количество людей, собирающихся в местах питания, торговых центрах и развлекательных заведениях», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 6848 новых случаев заражения коронавирусом.

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