Ново-Огарево, Московская область, , 13:49 — REGNUM Доля современных образцов вооружений и техники в войсках России составляет уже более 70%. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

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«Во времена Советского Союза, в советской армии по силам общего назначения, количество современных на тот период вооружений и техники составляло 54%. По силам общего назначения. По стратегическим ядерным силам — 65−70%. Это приличный, хороший показатель», — заявил Путин.

В свою очередь, в 2000 году уровень современных вооружений по силам общего назначения упал до критически низкого уровня — 12%. А по силам ядерного сдерживания — до 35%, продолжил президент.

«Что у нас сейчас? В декабре 2020 года, текущего года, доля современных образцов вооружений и техники в войсках России составляет уже более 70%. Это по силам общего назначения. А в ядерных силах — 86%», — указал он.