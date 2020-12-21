Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Российская Федерация не проводит наступательные операции в киберпространстве, заявил 21 декабря посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

По его словам, последние «беспочвенные инсинуации о якобы взломах русскими хакерами» информсистем американских госструктур указывают на то, что «градус враждебности к нашей стране в Вашингтоне остается запредельно высоким».

«В этой связи вновь заявляем: Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальном пространстве», — сказал Антонов в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря спецслужбы США заявили, что в последние несколько дней им стало известно «о масштабной и продолжающейся» кибератаке. По их сведениям, она затронула компьютерные сети внутри федерального правительства. Для выяснения источника атаки разведсообщество США задействовало все ресурсы. Тем не менее ряд американских СМИ поспешил обвинить Россию в хакерских атаках.

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