Варшава, , 13:44 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал ряд законов, прозванных «жилищным пакетом». Они предусматривают повышение доступности жилья для населения, а также поддержку его строительства. Об этом передает Dziennik.

«Доступ к жилью — одно из основных благ, связанных с чувством безопасности и стабильности у населения. «Жилищный пакет», который подписал президент, содержит ряд решений, важных для улучшения жилищной ситуации в Польше. Они позволят лучше справляться с потребностями муниципалитетов, граждан и рынка», — заявил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин.

Поправки включают более высокую финансовую поддержку со стороны государства строительства социального и муниципального жилья, а также более легкий путь приобретения земли для застройки. Предусматривается также повышение доступности аренды квартир для людей с низкими доходами, улучшение жилищных условий в существующих помещениях.

«Жилищный акт вносит изменения, благодаря которым местные органы власти, ассоциации социального жилья, коммунальные предприятия и жилищные кооперативы получат большую поддержку для строительства квартир. В результате будет построено больше квартир и значительно сократятся очереди на их получение», — прокомментировал пакет законов министр Ярослав Говин.