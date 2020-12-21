Ново-Огарево, Московская область, , 13:41 — REGNUM Министерство обороны, армия и флот Российской Федерации работают профессионально и эффективно, несмотря на беспрецедентную обстановку в период коронавируса. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

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«Хочу сразу подчеркнуть, что в это сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись Министерством обороны, частями и подразделениями армии и флота профессионально и эффективно», — заявил Путин.

«Говорю сейчас о несении боевого дежурства, ратной учёбе, об организации призыва на военную службу и, конечно, это главная, ключевая задача — о перевооружении войск», — указал он.