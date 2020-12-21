Ново-Огарево, Московская область, , 13:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил надежду, что для вакцинации от COVID-19 в мире в 2021 году будут благоприятные условия.

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Глава государства в ходе видеоконференции, посвящённой подписанию меморандума между Центром им. Гамалеи и компанией AstraZeneca по комбинации вакцин от COVID-19, высоко оценил «наступательную позицию» главы англо-шведской компании Паскаля Сорио по достижению важной для всего мира цели.

«Хочу пожелать вам успеха не только на российском рынке, но и на глобальных рынках, и выразить надежду, что новый год и для вашей фирмы, и для решения тех задач, о которых мы сейчас говорим, будет благоприятным», — сказал российский лидер, обращаясь к Сорио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иностранные ученые объявили о начале клинических исследований по оценке безопасности и эффективности комбинированного применения двух вакцин, а именно вакцины AstraZeneca совместно с Оксфордской университетом и российской вакцины «Sputnik V».

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