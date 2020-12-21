Тегеран, , 13:29 — REGNUM Власти Ирана сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о строительстве на атомном объекте в Фордо. Об этом 21 декабря сообщил на брифинге официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Мы сообщили МАГАТЭ об этом (строительстве) и ничего не скрывали», — заявил официальный представитель иранского МИД.

Также он подчеркнул, что МАГАТЭ наблюдает за всеми действиями Ирана в атомной сфере и призвал агентство воздерживаться от политизации данных вопросов, так как это «поможет сохранить и авторитет МАГАТЭ, и сотрудничество организации с Ираном».

18 декабря агентство Associated Press сообщило, что спутниковые снимки свидетельствуют о начале поземного строительства на атомном объекте Фордо в Иране.