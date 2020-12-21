Киев, , 13:16 — REGNUM Партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (лидер — Виктор Медведчук) и «Европейская солидарность» Петра Порошенко намерены добиться перевыборов в Верховную раду Украины уже в 2021 году.

Об этом сообщили 21 декабря ряд украинских СМИ, ссылаясь на сообщения в политических telegram-каналах и свои источники в обеих политических силах.

Согласно обнародованной информации, коалиции между партиями в областных и городских советах были репетицией и проверкой реакции общественности на подобный союз.

«Так как волны народного гнева не последовало, лидеры решили перевести сотрудничество на новый уровень. ЕС и ОПЗЖ работают на совершенно противоположный электорат и в этом случае для них это преимущество: каждая из партий сможет убедить своего избирателя в необходимости перевыборов и на выходе результат получится внушительным», — сказано в сообщении.

Источники утверждают, что в офисе президента Украины (ОПУ) уже знают о коммуникационном канале между Медведчуком и Порошенко, разработка системы противодействия этой коалиции поручена руководителю ОПУ Андрею Ермаку.

По словам политического обозревателя Ярослава Шевчука, ОПЗЖ и «ЕС» оформили временный союз ради достижения общей цели — внеочередных парламентских выборов, пишут «Комментарии».

Более того, президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил этот факт, заявив в интервью The New York Times, что знает о том, что на народных депутатов от «Слуги народа» влияют разные финансовые группы, в частности, «группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте».

«Наверняка, вскоре в Раде мы увидим, как монобольшинство будет проваливать законопроекты, что позволит оппозиции поставить вопрос о роспуске этого созыва Рады. На днях для ОП прозвенел первый такой звоночек — Рада провалила назначение Юрия Витренко министром энергетики, хотя по этому кадровому вопросу с депутатами работал лично глава офиса Андрей Ермак», — считает Ярослав Шевчук.

ИА REGNUM напоминает, что Рада нынешнего созыва сформирована по итогам досрочных парламентских выборов, состоявшихся в июле 2019 года. Парламент этого созыва с монобольшинством «Слуги народа» начала работу в августе 2019 года.