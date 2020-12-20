21 Декабря
13:48
Открывая заседание коллегии, президент России Владимир Путин отметил, что сегодня предстоит подвести итоги работы минобороны за год.
«Уходящий год для всех выдался тяжелым. Мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции, время требует от лидеров государств предельной ответственности», — заявил Путин.
13:41
Путин оценил работу армии и флота на фоне пандемии коронавируса
Министерство обороны, армия и флот Российской Федерации работают профессионально и эффективно, несмотря на беспрецедентную обстановку в период коронавируса. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.