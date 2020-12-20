Президент России Владимир Путин 21 декабря посетит национальный центр управления обороной, где примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня президент отправится в Национальный центр управления обороной на Фрунзенскую в Минобороны и примет участие в расширенном заседании коллегии», — сказал пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что данное мероприятие традиционно проходит в конце года и на нем выступят и президент России, и глава Минобороны Сергей Шойгу.

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