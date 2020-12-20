21 Декабря
 
13:48

Открывая заседание коллегии, президент России Владимир Путин отметил, что сегодня предстоит подвести итоги работы минобороны за год.

«Уходящий год для всех выдался тяжелым. Мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции, время требует от лидеров государств предельной ответственности», — заявил Путин.

13:41

Путин оценил работу армии и флота на фоне пандемии коронавируса

Министерство обороны, армия и флот Российской Федерации работают профессионально и эффективно, несмотря на беспрецедентную обстановку в период коронавируса. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.