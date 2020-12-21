Ереван, , 13:18 — REGNUM Свою благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в вопросе возвращения на родину военнослужащих Армении выразил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он заявил об этом 21 декабря на встрече с жителями районного центра Сисиан Сюникской области.

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«Хочу поблагодарить президента Путина за то, что вчера шестеро наших воинов, которые 70 дней находились в лесах, были найдены и эвакуированы», — приводит слова Пашиняна ТАСС.

Также он добавил, что власти Армении ведут постоянную работу по возвращению военнослужащих республики и отметил, что десятки раз говорил на эту тему с российским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что протестующие в Сюникской области Армении, которая расположена на границе с Азербайджаном, пытались блокировать дорогу, по которой в регион приехал с визитом армянский премьер-министр Никол Пашинян.