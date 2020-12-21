Стокгольм, , 13:10 — REGNUM «Христианские демократы» направили жалобу на министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лену Халленгрен в конституционный комитет Риксдага. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Обращение в профильный комитет парламента связано с тем, что министерство социальных дел Швеции пыталось получить промежуточный отчет специальной комиссии по оценки действия властей во время пандемии коронавируса до момента его публикации.

В связи с этим «Христианские демократы» призывают расследовать возможность того, как правительство могло повлиять на работу комиссии и независимость надзорного органа.

«Они частично пытались избавиться от информации, на получение которой у них не было права, и частично \пытались влезть в процесс публикации отчета комиссии», — заявил лидер фракции «Христианских демократов» в Риксдаге Андреас Карлссон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции раскритиковали рождественскую речь премьер-министра Лёвена