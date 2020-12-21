Стокгольм, , 13:08 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен предпочел выбрать более мягкую манеру речи в своем «рождественском поздравлении». Однако политический обозреватель SVT Матс Кнутсон считает, что глава кабинета министров не сказал о самом главном: о том, как страна должна справляться с кризисом пандемии.

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«Вместо этого он решил поблагодарить шведский народ», — отметил Кнутсон.

Рождественское обращение премьер-министра Лёвена было посвящено по большей Рождеству и отчасти одиночеству тех, кто встретит праздник без родственников и друзей. Однако о пандемии коронавируса было сказано немного.

«По всей видимости, это была классическая рождественская речь с рождественской тематикой от начала и до конца. Он вообще не упомянул о строгих ограничениях, которые были введены в прошлую пятницу и которые, вероятно, вызывают сомнения у многих шведов», — добавил Кнутсон.

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