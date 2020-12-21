Москва, , 13:03 — REGNUM Для победы над COVID-19 необходимо и важно использовать все возможности международной кооперации, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин.

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По его словам, российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень, уже внесли заметный вклад в эту общую задачу, а Россия готова к совместной работе с другими странами, особенно для сохранения здоровья людей.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона будет поддерживать настрой компании Astazeneca на инвестиции в фармацевтику РФ.

«Тем более важно, осознавая нашу общую ответственность, действовать совместно, понимать, что именно кооперация способна преумножить уже достигнутые результаты отдельных стран и компаний», — сказал Путин в ходе встречи по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с COVID-19.

Российский лидер напомнил, что на сегодняшний день в стране создано три эффективных вакцины от COVID-19, которые помогут избежать болезни или преодолеть её.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан во время телефонного разговора с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко заявил, что Берлин готов взаимодействовать с Москвой путём привлечения компаний из ФРГ для совместного выпуска российских вакцин против COVID-19.

В свою очередь глава российского ведомства рассказал об эффективности отечественных вакцин, а также созданной в стране онлайн-платформе с информацией об участниках вакцинации. Стороны договорились провести дальнейшие переговоры в ближайшее время.

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