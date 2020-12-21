Ново-Огарево, Московская область, , 12:58 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса будет эффективна и против мутировавшего коронавируса. Об этом 18 декабря заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на подписании меморандума между НИЦЕМ им. Н.Ф.Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм».

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"По нашей информации, Sputnik V является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Он так же эффективен против неё, как и против существующих штаммов, и Sputnik V уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на мутации», — заявил Дмитриев.

Мутированный коронавирус была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, а распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР и Италии тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма. Данных о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезён из других стран, пока нет.