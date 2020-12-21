Уфа, , 13:02 — REGNUM Решить проблему оттока медицинских кадров в двух городах Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Это поручение он дал 21 декабря на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в г. Стерлитамаке число медицинских работников уменьшилось на 57 человек, а в Салавате — на 14 человек. При этом в г. Салавате фиксируется хорошая зарплата и «социалка», отметил он.

Министр здравоохранения республики Максим Забелин пояснил, что отток медработников связан с изменившейся ситуацией, вызванной пандемией: число медицинских работников уменьшилось в первичном звене, где работа стала более опасной и напряженной. К тому, же многие выпускники медицинского университета работают в инфекционных госпиталях, подчеркнул он.

Этот ответ на удовлетворил главу Башкирии. Он дал поручение провести совещание с руководством муниципалитетов этих городов и разработать дорожную карту по решению этой проблемы.

Кроме этого, Хабиров поручил министру здравоохранения Башкирии подготовить сведения по привлечению в сферу здравоохранение региона медицинских работников, а также составить план по этому направлению на следующий год.

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