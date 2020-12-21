Афины , , 13:25 — REGNUM 20 декабря Греция получила специальные холодильники для хранения вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, передает AMNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Журналисты отмечают, что холодильники прибыли в преддверии первой партии вакцин, которая ожидается 26 декабря.

Как уже объявило правительство Греции, вакцинация начнется в пяти больницах Афин и Салоник 27 декабря.

Отмечается, что первыми в очереди стоят медсестра и пожилой мужчина.

Холодильники, местонахождение которых не разглашается, могут вмещать по 80 000 единиц вакцины, храня их при температуре — 70 градусов.