Сеул, , 13:00 — REGNUM Вакцинация населения Южной Кореи от COVID-19 начнётся в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

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По его словам, вакцинация начнётся в феврале или марте следующего года.

Он отметил, что первый этап вакцинации будет ограниченным в связи с доступом только к одной вакцине от компании AstraZeneca. Даты поставки вакцин других зарубежных производителей, таких как Pfizer, Moderna, пока не установлены.

Напомним, что в начале декабря правительство Южной Кореи подписало контракт на поставку вакцины от коронавируса с британо-шведской компанией AstraZeneca.

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