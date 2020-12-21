Москва, , 12:56 — REGNUM Национальный центр управления обороной посетит 21 декабря президент России Владимир Путин, где примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Об этом 21 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня президент отправится в Национальный центр управления обороной на Фрунзенскую в Минобороны и примет участие в расширенном заседании коллегии», — сказал пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что данное мероприятие традиционно проходит в конце года и на нем выступят и президент России, и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Кроме того, он добавил, что все другие мероприятия российского лидера, которые запланированы на 21 декабря, «носят рабочий внутренний характер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» являются одним из элементов гибридной войны.