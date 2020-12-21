Киев, , 12:58 — REGNUM На Украине эксперты продолжают комментировать политические итоги уходящего года, в частности, рейтинги политического влияния, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 декабря.

Так, политический эксперт Игорь Смолов отмечает, что в топ-5 различных рейтингов — в частности, изданий «Вести», «Новое время» и «Корреспондент» бессменными остаются три фамилии — Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук. Эксперт объяснил, почему эти персоны сохраняют наибольшее влияние на процессы в стране.

«Ахметов всегда ищет пути к президентам, кто бы ни занимал высший пост в государстве. Этот олигарх хочет быть в фаворе, и сейчас он пользуется поддержкой Банковой (офиса президента), а потому его появление на верхушке рейтинга неудивительно. Самый богатый человек страны, акционер ряда политических партий, собственник заводов и монополист, может диктовать волю президентам. Но при этом ни политик, ни его влияние никак не связаны с отношением украинцев к его персоне», — анализирует ситуацию Смолов.

Далее специалист подчеркивает, что Владимир Зеленский оказался в топе исключительно из-за занимаемой должности.

«Он тоже не политик, в какой-то мере случайный человек на высшем государственном посту. Как попал в рейтинг, так и выпадет из него по окончанию президентского срока. Недаром те же «Вести» поставили Зеленского на одну ступеньку с главой его же офиса Андреем Ермаком. Есть множество вопросов о том, кто на самом деле управляет государством», — подчеркнул эксперт.

По сути, отмечает далее Смолов, из настоящих политиков в топ-5 есть только лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Человек с многолетним опытом работы на самых высоких должностях, Медведчук в списках самых влиятельных украинцев находится с момента возвращения в большую политику, усиливая влияние из года в год. Что интересно, даже «соросятское» издание «НВ», враждебно настроенное по отношению к Медведчуку, ставит его на пятое место. Дело в том, что даже птенцы Сороса не могут отрицать того факта, что за год ОПЗЖ Медведчука увеличила рейтинги почти вдвое — с 13% на парламентских выборах до 22% сейчас. На местных выборах ОПЗЖ победила в шести регионах, став всеукраинской политической силой. Особенно показательной была победа в родном для президента Кривом Роге, где кандидат от ОПЗЖ отправил в нокаут кандидата от «слуг народа»», — напоминает эксперт.

Он высказывает мнение, что залог успеха Медведчука — его стабильность и нацеленность политика на решение важнейших проблем государства.

«Он презентовал мирный план, который одобрили Россия и республики Донбасса, и который реально мог бы закончить войну. Кроме того, Медведчук договорился о снижении цены на газ на 25%, что было подтверждено президентом РФ Путиным. Также Медведчук уговорил Путина снять санкции с ряда украинских предприятий ради возрождения отечественной экономики. В конце концов, он решил вопрос с поставками и производством вакцины от коронавируса в Украине. Если бы офис президента занимался отстаиванием интересов государства, все эти договоренности уже работали бы на благо Украины», — резюмировал Смолов.

ИА REGNUM напоминает, что согласно результатам опроса центра Разумкова, проведенного с 4 по 9 декабря, 42% украинцев назвали президента Зеленского главным разочарованием 2020 года.