Москва, , 12:43 — REGNUM Москва и Баку ведут конструктивный диалог по инциденту с российским вертолётом Ми-24, сбитым азербайджанскими военными в небе над Арменией. Об этом 21 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного конструктивного диалога. Это все, что я могу вам сказать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, российский ударный вертолет Ми-24 был сбит 9 ноября в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий. Вертолет был поражен ракетой ПЗРК, пущенной с территории Азербайджана.

Майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федина погибли, старший лейтенант Владислав Грязинин получил тяжелые ранения, но остался жив.

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