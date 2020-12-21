Ново-Огарево, Московская область, , 12:43 — REGNUM Учёные из России и «АстраЗенека» показывают пример лидерства в объединении международных усилий на фоне пандемии. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЕМ им. Н.Ф.Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм».

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"Российские учёные, наши инвестиционные структуры и представители компании, партнёры «АстраЗенека» на практике выполняют рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения», — заявил Путин.

«Вот вы сегодня делаете то, что реального уже многократно повторяли представители ВОЗ: они призывали и призывают до сих пор к объединению усилий, и вы, уважаемые коллеги, друзья, показываете пример лидерства в объединении международных усилий», — указал президент.