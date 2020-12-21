Москва, , 12:42 — REGNUM Обвинения в адрес России в причастности к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании в Соединённых Штатах не имеют под собой оснований. Об этом 21 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что подобные заявления являются «абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».

Песков категорически опроверг причастность Москвы к каким-либо кибератакам в США, и в частности к последней.

«Мы заявляем об этом официально и решительно», — отметил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря спецслужбы США заявили, что в последние несколько дней им стало известно «о масштабной и продолжающейся» кибератаке. По их сведения, она затронула компьютерные сети внутри федерального правительства. Для выяснения источника атаки разведсообщество США задействовало все ресурсы. Тем не менее ряд американских СМИ поспешили обвинить Россию в хакерских атаках.