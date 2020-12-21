Минск, , 12:39 — REGNUM В Белоруссии создана база данных участников несанкционированных акций. Об этом сообщает МВД республики.

ГУВД Мингорисполкома в своём телеграм-канале проинформировало 21 декабря: «База данных несанкционированных акций позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения. Система создана для упреждения преступлений или правонарушений».

Накануне, 20 декабря в комментарии гостелеканалу «Беларусь 1» начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя сообщил: «После событий 9 августа было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию о задержанных лицах и в дальнейшей использовать ее для работы».

В новую БД включаются участники протестных массовых мероприятий, администраторы и участники чатов, Телеграм-каналов. Собирается максимальная информация по ним — пол, возраст, регион, сведения о работе, учебе и увлечения. Она уже доступна участковым.

МВД Белоруссии выделило три основных аспекта своей новой БД: «1. Контроль — это вопрос о мерах реагирования в отношении, как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам; 2. Учет — социальный портер картотеки; 3. Статистика — система может в автоматическом режиме готовить отчеты об участниках беспорядков». Отметим, ранее спецслужбы Белоруссии вносили сведения об участниках оппозиционных митингов и манифестаций («массовых беспорядков», «бесцельных шатаний» и т.п. в сообщениях госагитпропа) в другие базы данных.