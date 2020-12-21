Москва, , 12:38 — REGNUM Российский президент Владимир Путин проводит видеоконференцию по подписанию меморандума о намерениях и между Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи и британской компанией AstraZeneca. Мероприятие транслирует 21 декабря телеканал RT.

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Глава Российского государства, уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами, работает в ситуационном центре Кремля. Видеоконференцию, посвящённую подписанию меморандума, он назвал важным событием.

«Речь идет о сотрудничестве и о намерениях в области профилактики коронавирусной инфекции», — добавил Песков.

Он уточнил, что в мероприятии участвуют Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм». Компанию AstraZeneca представляет исполнительный директор Паскаль Сорио.