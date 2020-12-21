Ереван,
21 декабря 2020, 12:36 — REGNUM Протесты лишь отвлекут граждан Армении от осмысления причин поражения в Нагорном Карабахе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 декабря, комментируя инцидент с кортежем премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Никол Пашинян
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Как сообщалось ранее, группа жителей Сюникской области (региона Армении, граничащего с Азербайджаном) намеревалась преградить путь кортежу Пашиняна, однако была остановлена сотрудниками полиции.
«Настроения армянского общества понятны: страна пережила серьёзное военно-политическое поражение.
Вместе с тем протестными акциями тут делу не поможешь. Не только общественно-политические силы Армении, но и простые граждане должны глубоко осмыслить причины поражения — почему страна оказалась не в состоянии защитить дорогой для неё Нагорный Карабах ни военными средствами, ни политически. Протесты лишь отвлекут. К Николу Пашиняну я бы сегодня отнёсся в духе известной народной мудрости: за битого двух небитых дают.
Уверен, что Армения сделает верные выводы, восстановит боеспособность армии, восстановит эффективность спецслужб, восстановит действенную внешнюю политику. На это надо время. Возможно, на каком-то этапе для такой работы понадобятся новые политики. Но пока, по моему мнению, время для этого ещё не пришло», — отметил Михаил Демурин.