Ереван, , 12:36 — REGNUM Протесты лишь отвлекут граждан Армении от осмысления причин поражения в Нагорном Карабахе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 декабря, комментируя инцидент с кортежем премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, группа жителей Сюникской области (региона Армении, граничащего с Азербайджаном) намеревалась преградить путь кортежу Пашиняна, однако была остановлена сотрудниками полиции.

« Настроения армянского общества понятны: страна пережила серьёзное военно-политическое поражение.

Вместе с тем протестными акциями тут делу не поможешь. Не только общественно-политические силы Армении, но и простые граждане должны глубоко осмыслить причины поражения — почему страна оказалась не в состоянии защитить дорогой для неё Нагорный Карабах ни военными средствами, ни политически. Протесты лишь отвлекут. К Николу Пашиняну я бы сегодня отнёсся в духе известной народной мудрости: за битого двух небитых дают.