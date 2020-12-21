Гонконг, Китай, , 12:38 — REGNUM Решение о запрете всех пассажирских авиационных рейсов из Великобритании после того, как там была обнаружена новая мутация коронавируса, приняли власти Гонконга. Об этом 21 декабря сообщает радиостанция RTHK со ссылкой на секретаря (министра) по делам продовольствия и здравоохранения Софию Чэнь.

При этом отмечается, что недавно прибывшие из Соединенного королевства в специальный административный район КНР пассажиры должны будут пройти после нахождения в отеле в течение двух недель карантин в домашних условиях сроком еще на семь дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обязательный карантин для тех, кто прибыл из Великобритании или находился там на протяжении последних 14 дней, ввели из-за обнаруженного в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса власти Грузии.