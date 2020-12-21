Москва, , 12:31 — REGNUM Если Россия допустит политический, экономический или военный вакуум в Арктическом регионе, другие государства незамедлительно станут его заполнять, что станет огромной стратегической ошибкой для Российской Федерации. Об этом в ходе круглого стола, состоявшегося сегодня, 21 декабря, в Государственной думе, заявила депутат, директор института РУССТРАТ Елена Панина, представляя доклад возглавляемого ей института «Арктика: стратегическое значение для России».

Панина отметила стратегическое значение Арктики как геополитического и геоэкономического рубежа России и подчеркнула необходимость её развития.

На фоне деклараций о декарбонизации мировых экономик, потребление углеводородов в мире продолжает расти. Помимо огромных залежей золота, алмазов, меди, никеля и прочих редкоземельных элементов, Арктический регион является богатейшим по залежам нефти и природного газа.

Как напомнила Елена Панина, газовые месторождения Арктики, точнее их разведанная часть, содержат более 1 трлн куб. м, то есть равняются континентальным запасам России, в пять раз превышают запасы США и в 23 раза — запасы Норвегии. Их освоение сделает РФ ключевым мировым поставщиком сырьевых и энергетических ресурсов, а также обеспечит российскую экономику сырьём на ближайшие 100−150 лет.

Депутат уверена, что, несмотря на заявленный курс снижения потребления углеводородов, развернутая Вашингтоном экономическая и санкционная война против «Северного потока — 2» подтверждает важность природного газа в Европе. Именно по этой причине европейские власти ценят сохранение нормальных рабочих отношений с Россией, невзирая на протесты и угрозы от Соединенных Штатов.

Несмотря на безусловную сложность освоения Арктического региона, Российской Федерации необходимо приложить для этого все усилия, иначе его богатствами воспользуется кто-то другой, резюмировала Елена Панина.