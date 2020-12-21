Ново-Огарево, Московская область, , 12:30 — REGNUM Три российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЕМ им. Н.Ф.Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм».

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"Российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень уже внесли заметный вклад в эту общую задачу: создали три безопасные эффективные вакцины, способные с высокой гарантией предотвращать болезнь, а в некоторых случаях — серьёзно облегчить её течение», — заявил Путин.