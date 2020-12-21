Анкара, , 12:29 — REGNUM Ценным для Запада багажом является способность наносить вред России, и Турция обладает таким «потенциалом» в полной мере, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 декабря, комментируя высказывания лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна.

Как сообщалось ранее, Кургинян в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Украина, Белоруссия и некоторые другие страны могут стать единым фактором противодействия России под командованием Турции и после получения «отмашки» из США.

Читайте также: Турция создает с нуля украинский флот для войны с Россией — Кургинян

« Игра Эрдогана в сотрудничество с Россией — это, на мой взгляд, именно игра, это не стратегический выбор. И это тем более верно по отношению к Турции в целом. У нас ошибочно ассоциируют политическое лицо современной Турции с лицом Эрдогана. Да, он является выразителем мировоззрения влиятельного политического сегмента, но гораздо более сильным остаётся прозападный, проевропейский, проамериканский сегмент турецкого истеблишмента. Турецкие интеллектуалы в своём большинстве — это светские люди, они противники засилья религиозности, и они связывают и своё будущее, и будущее своей страны с Западом.

Запад не собирается принимать Турцию в её нынешнем виде, ему надо продолжить её переформатирование по своим лекалам. Турции предстоит серьёзный торг за то, чтобы в ходе этого переформатирования остаться хотя бы относительно самостоятельной. В этом торге её багаж — привязка к ней России. Надеюсь, что уже не осталось серьёзных аналитиков, которые считают, что ценным для Запада багажом являются хорошие отношения с Россией. Ценным для Запада багажом является способность наносить России вред — через экономику, через блокирование её транспортных связей с миром, через создание очагов нестабильности по периметру, через внутреннюю дестабилизацию. Всем этим потенциалом Турция обладает в полной мере. Она его последовательно создавала, в том числе и с нашей помощью, и она его обязательно пустит в ход.

Таковы обстоятельства, и какими бы ни были личные намерения Эрдогана (хотя и в их благоприятном для нашей страны характере я очень и очень сомневаюсь), логика обстоятельств, как говорил великий руководитель СССР, неизбежно возьмёт верх над логикой намерений.