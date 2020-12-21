Москва, 21 декабря 2020, 12:29 — REGNUM Санкции против газопровода «Северный поток — 2» являются одним из элементов гибридной войны, заявил 21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что лучшим ответом на противодействие «Северному потоку — 2» будет завершение проекта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что введение санкций против России означает значительный ущерб для населения страны, потому действия лиц, провоцирующих такие ограничения, нужно квалифицировать как государственную измену.
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