Ново-Огарево, Московская область, , 12:22 — REGNUM Объединяя усилия разработчиков вакцины от коронавируса, Россия выполняет рекомендации международного сообщества по борьбе с эпидемией. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЕМ им. Н.Ф.Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм».

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"Совсем недавно, в рамках «двадцатки» так называемой, как раз об этом много-много говорили. И практически все, хочу это подчеркнуть, все выступающие сошлись во мнении, что надо объединять усилия для борьбы с коронавирусом. Это есть, на самом деле, и в нашем заключительном документе», — заявил Путин.

«В этом смысле вы делаете как раз сегодня то, что рекомендовано «двадцаткой» и то, с чем неоднократно обращалась Организация Объединённых Наций к специалистам всего мира — объединять усилия», — указал он.