Джибути, , 12:32 — REGNUM Представители Судана и Эфиопии во вторник, 22 декабря, проведут переговоры по демаркации границы. Об этом сообщает Daily Nation со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока.

По словам премьер-министра Хамдока, переговоры состоятся через неделю после того, как эфиопские войска якобы устроили засаду и убили суданских военнослужащих на границе двух стран.

«Хамдок и его эфиопский коллега Абий Ахмед в воскресенье, 20 декабря, обсудили подготовку к проведению заседания комитета по демаркации границ, которое состоится 22 декабря», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран встретились на полях проходящего в Джибути саммита межправительственного органа по вопросам развития Восточноафриканского сообщества, состоящего из восьми стран.

Последний раунд переговоров о границе состоялся в мае в Аддис-Абебе, однако еще одна встреча, запланированная на следующий месяц, была отменена.

Судан и Эфиопия имеют общую границу протяженностью 1600 километров. В 1902 году между Великобританией, колониальной метрополией Судана в то время, и Эфиопией было заключено соглашение о границе, но в нем отсутствовали четкие демаркационные линии.