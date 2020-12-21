Махачкала, , 12:16 — REGNUM Врио заместителя председателя правительства Дагестана Анвар Халилов освобожден от должности. Указ об этом подписал врио главы республики Сергей Меликов.

«Освободить Халилова Анвара Арслановича от временного исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Республики Дагестан по собственному желанию», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Анвар Халилов был назначен вице-премьером Дагестана полгода назад — в середине июня 2020 года. В конце ноября он вместе со всем правительством был отправлен в отставку, но продолжил исполнять свои функции в качестве временно исполняющего обязанности до формирования нового состава исполнительного органа.

Перед тем, как стать вице-премьером, Халилов более пяти лет возглавлял правовое управление администрации главы и правительства Дагестана.

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