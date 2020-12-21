Иерусалим, , 12:18 — REGNUM Минздрав Израиля выявил 2821 новый случай заражения коронавирусом на территории страны за сутки, сообщает 21 декабря Yedioth Achronot.

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На утро 21 декабря в Израиле 456 человек с COVID-19 госпитализированы в тяжелом состоянии, из них 117 находятся на ИВЛ. Проведено в стране 70 тысяч тестов, положительными оказались 4,1%.

Отмечается, что за последние 24 часа в Израиле от COVID-19 скончались восемь человек, в результате чего число погибших с начала пандемии увеличилось до 3101.

В правительстве Израиля 20 декабря приняли решение потребовать, чтобы все прибывающие из Великобритании, Дании и ЮАР прошли карантин в государственных отелях, чтобы предотвратить распространение нового мутировавшего штамма коронавируса.

Журналисты отмечают, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху намерен также предложить, чтобы все возвращающиеся из-за границы помещались на карантин, а иностранцам вообще был запрещен въезд в Израиль. Если его предложение будет принято, это будет означать, что аэропорт Бен-Гурион закроется на две недели, не считая специальных рейсов.

Один из ведущих экспертов по коронавирусу профессор Нахман Эш поддерживает закрытие аэропорта и рекомендует приостановку всей торговли. Эш предупреждает, что без принятия новых мер в течение трех месяцев в Израиле число тяжелобольных пациентов возрастет в три раза или даже больше, а число смертей возрастет до 3700.