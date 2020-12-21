Москва, , 12:06 — REGNUM Военное присутствие России в Сирии не просто полезно, но и необходимо. Об этом заявил министр иностранных дел САР Фейсал Микдад.

По его словам, Россия и Сирия достигли общих побед в борьбе с терроризмом, однако это не означает, что с ним покончено, так как Соединённые Штаты «по-прежнему поощряют террористические организации проявлять большую активность с целью оправдать присутствие американский войск в этом районе».

«Это (российское военное присутствие в Сирии не просто) полезно, оно необходимо», — заявил Микдад в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевики в Сирийской Арабской Республике должны быть окончательно нейтрализованы и необходимо подумать над тем, как этого можно добиться.

Российский лидер напомнил, что на тех территориях Сирии, где нет контроля центрального законного правительства, обстановка остается напряженной. В частности, это идлибская зона деэскалации, а также Заевфратье.

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