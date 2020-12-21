Тегеран, , 12:07 — REGNUM Обвинения, которые выдвинул госсекретарь США Майк Помпео в адрес Тегерана, о том, что обстрел «зеленой зоны» Багдада был проведен со стороны якобы поддерживаемых иранской стороной вооруженных формирований, являются подозрительными. Об этом 21 декабря заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Время и последовавшие после атаки заявления Помпео являются подозрительными. Это заявление было подготовлено заранее, и мы решительно осуждаем его высказывание», — приводит его слова ТАСС.

Также Хатибзаде указал, что нападения на дипломатические объекты являются неприемлемыми для иранской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что власти США осуждают ракетный удар по «зелёной зоне» Багдада и считают ответственными за него вооруженные формирования, которые поддерживает Иран.