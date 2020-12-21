Москва, , 12:01 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 59-й сессии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии отметил актуальность сближения законодательства стран для обеспечения равных прав граждан.

«Через гармонизацию законодательства в Союзном государстве мы смогли противодействовать общим вызовам и угрозам, мы смогли развивать экономику и делать все возможное для того, чтобы граждане наших стран, наших государств, чувствовали от Союзного государства, чтобы стандарты жизни повышались, чтобы действительно, мы могли более эффективно защищать, имея дополнительные возможности через союзные органы власти», — заявил Володин.

Он напомнил, что отношение к политическим процессам в Белоруссии было выражено в заявлении Совета Парламентского Собрания в августе.

«Мы считаем недопустимым, что иностранные государства открыто ведут информационную капанию против Белоруссии, финансируют деятелей оппозиции, пытаются дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что в рамках Договора о создании Союзного государства Россия и Белоруссия выстраивают отношения на принципах равноправия, дружбы, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

«Наша задача — через гармонизацию законодательства выходить на практическое решение вопросов, которые улучшили бы жизнь граждан наших стран. Мы должны эффективнее работать над формированием единого правового пространства. Это необходимое условие для активизации экономического сотрудничества, имеющего большое значение для развития наших стран», — заявил Володин.

Он также обратил внимание на то, что для России Белоруссия является главным торговым партнером в СНГ.

«Торговля с Россией — это половина всего белорусского товарооборота. Для нас Белоруссия — главный торговый партнер среди стран СНГ. Нам необходимо создавать равноправные условия для доступа на рынок наших компаний, поддерживать малый и средний бизнес», — сказал спикер Госдумы.

Близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства.

«Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства», — сказал он.

Парламентское Собрание продолжит работу над проектом Концепции сближения законодательства России и Белоруссии.

Кроме того, парламентариям предстоит обсудить вопрос о проекте бюджета Союзного государства на 2021 год.

«Основные средства бюджета будут направлены на финансирование девяти программ и двадцати шести мероприятий в таких сферах, как обеспечение пограничной безопасности, совершенствование военной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства, защита информационных ресурсов в условиях нарастающих внешних угроз», — заявил Володин.

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