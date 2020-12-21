Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM И нынешний глава Екатеринбурга Александр Высокинский, и назначенный первым вице-мэром города Алексей Орлов являются подготовленными людьми, заявил экс-губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель журналистам.

Ранее в местных СМИ высказали предположение, что Орлов сменит Высокинского на посту мэра. Россель признал, что не отслеживает этот вопрос, но дал свои характеристики чиновникам.

Орлов, по мнению экс-губернатора, является человеком с хорошим кругозором. «Нормальный человек, подготовленный», — сказал сенатор порталу «Е1». А нынешний мэр Высокинский, считает Россель, является «толковым человеком» с хорошим экономическим образованием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Орлов был первым заместителем губернатора Свердловской области. Назначение Орлова на должность первого вице-мэра Екатеринбурга подтвердили 21 декабря 2020 года.

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