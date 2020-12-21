Джакарта, , 12:00 — REGNUM Правительству Индонезии необходимо сосредоточить внимание на альтернативных и возобновляемых источниках энергии, сообщает Antara.

Профессор университета Кендари Мухаммад Замрун предположил, что правительство могло бы разработать политику, поддерживающую использование альтернативной энергии.

Индонезия имеет протяженную береговую линию и много потенциальных альтернативных источников энергии. Как известно, Индонезия — страна, у которой вторая по протяженности береговая линия в мире после Канады.

Издание отмечает, что в настоящее время у Европейского союза есть средства в размере 350 млн евро для развития альтернативных источников энергии в Индонезии, но для реализации проекта необходимы приверженность и последовательность в государственной политике.

Как сообщало ИА REGNUM, количество юридических дел, с которыми сталкиваются индонезийские граждане за границей, почти удвоилось на фоне пандемии.

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