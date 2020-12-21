Уфа, , 11:54 — REGNUM Закон об ответственности депутатов за нарушение запретов и ограничений, связанных с депутатской деятельностью, принят в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

По сообщению пресс-службы ведомства, закон предусматривает меры ответственности за такие правонарушения как, например, заведомо недостоверная информация об имуществе и доходах, а также умалчивание о личной заинтересованности, приводящей к конфликту интересов.

По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, каждый случай будет разбирать спецкомиссия: ее члены будут определять меры ответственности, учитывая множество обстоятельств, характер правонарушения, а также наличие или отсутствие умысла.

Толкачев отметил, что за непредумышленную, техническую ошибку депутату может быть вынесено предупреждение. Если же депутат намерено сокрыл доходы и имущество, он может быть освобожден от должности в госсобрании, а также лишен права занимать должности в парламенте до конца срока полномочий (без прекращения полномочий депутата).

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