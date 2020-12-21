Ашхабад, , 11:49 — REGNUM В Туркмении объединились редакции «Tуркмен дили» («Туркменский язык») и «Мугаллымлар газети» («Учительская газета»), сообщает 21 декабря издание Orient.tm.

Постановлении об объединении печатных изданий подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно документу, газета и журнал «Галкыныш» («Возрождение») вошли в редакцию газеты «Ватан» («Родина»).

Бердымухамедов назначил главным редактором газеты «Ватан» Мердана Газакбаева. Ранее он возглавлял редакции газеты и журнала «Возрождение».

Отмечается, что тематика журнала «Возрождение» будет отражена в художественно-публицистическом журнале «Дияр» (страна, край). Последнее издание публикует материалы о внешней политики Туркмении и международных отношениях.

Газета «Туркменский язык» выходила с периодичностью один раз в неделю, «Учительская газета» — три раза в неделю.