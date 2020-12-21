Москва, 21 декабря 2020, 11:45 — REGNUM Поправка, которой интернет-площадки с аудиторией свыше 500 тыс. человек в сутки будут признаваться социальными сетями, поступила на рассмотрение комитета Госдумы по информаполитике, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.
Вести реестр соцсетей будет Роскомнадзор.
«Число людей, находящихся в сети, возрастает. Поправки не носят репрессивный характер», — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн «(Единая Россия»).
Никто не ставит вопрос о передаче ключей шифрования, уточнил парламентарий.
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